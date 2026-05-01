「セウォル号沈没事故」や「梨泰院（イテウォン）雑踏事故」の被害者および遺族に対する誹謗中傷を繰り返した韓国の50代男が収監されることとなった。【画像】「また惨事起きる」梨泰院雑踏事故に便乗した韓国マンション大炎上4月30日、警察庁国家捜査本部によると、2021年から2024年にかけて韓国国内外のオンラインプラットフォームに「セウォル号沈没事故」および「梨泰院雑踏事故」に関する虚偽の主張、遺族を誹謗する投稿を70