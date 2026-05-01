宮崎名物「ジャリパン」をご存じだろうか。近年は、セブン-イレブンでも販売されており、九州出身者でなくても食べたことがある人がいるかもしれない。そんな「ジャリパン」発祥の店として知られる老舗店「ミカエル堂」は、コロナ禍で廃業の危機に直面していた。そんなピンチを救ったのは、東京に住む一人の女性だった。（ビジネスジャーナリスト相馬留美）地元メディアもこぞって報じた宮崎名物「ジャリパン」の終焉「運命だと