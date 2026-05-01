現地４月30日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）準決勝第１レグで、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがウクライナの強豪シャフタールとポーランドのクラフクで対戦。３−１で快勝を飾った。この試合に先発した鎌田が、待望の今季初ゴールを決める。１−１で迎えた58分、ロングスローのこぼれ球を左足のハーフボレーで捉え、見事にネット揺らしてみせた。この華麗な決勝弾に、インターネット上では次のような声が