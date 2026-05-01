ＳＢＩ新生銀行 [東証Ｐ] が5月1日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比58.6％増の1233億円に拡大し、25期ぶりに過去最高益を更新した。4期連続増収、4期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 株探ニュース