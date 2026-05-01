1日10時現在の日経平均株価は前日比232.53円（0.39％）高の5万9517.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は428、値下がりは1099、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を331.87円押し上げている。次いでＳＢＧ が115.85円、豊田通商 が59.54円、ダイキン が36.04円、中外薬 が35.80円と続く。 マイナス寄与度は45.05円の押