1日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円08銭前後と、前日午後5時時点に比べ3円02銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円24銭前後と2円79銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース