大阪・関西万博の会場跡地の開発について、大阪市の横山市長は今年6月をめどに事業者を募集する考えを示しました。 大阪の夢洲にある「大阪・関西万博」の会場跡地の一部、約50ヘクタールの活用をめぐっては、これまで民間事業者などからサーキットなどのモータースポーツ関連施設や大型アリーナ、ラグジュアリーホテルなどが提案されています。 30日、大阪府と市が示した最新の計画