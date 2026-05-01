みずほ銀行はシステム更新など大規模なメンテナンスを行うため、5月2日午後10時から、3日午後5時30分までATMやインターネットバンキングなどのサービスを休止します。みずほ銀行の店舗やコンビニなどに設置されているATMでの取引ができなくなるほか、個人向けネットバンキング「みずほダイレクト」の利用や、電子決済サービスへのチャージができなくなります。みずほ銀行は今回の休止について「安定的なサービス提供に向けた取り組