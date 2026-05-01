赤色灯東京都内で覚醒剤を所持したとして、警視庁四谷署が覚醒剤取締法違反（所持）の疑いで、海上自衛隊1等海尉の伊東真也容疑者（49）を現行犯逮捕していたことが1日、署への取材で分かった。容疑を認めているという。逮捕容疑は4月28日午前2時50分ごろ、東京都新宿区の駐車場で、覚醒剤約0.8グラムを所持した疑い。海自によると、伊東容疑者は東京音楽隊に所属し、指揮者などを務めていた。海自は取材に「逮捕を重く受け