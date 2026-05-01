「クールビズ」のシーズンを迎え、軽装で勤務する環境省の職員＝1日午前地球温暖化対策の一環として、勤務中にネクタイや上着を着用せず軽装で過ごす「クールビズ」がシーズンを迎えた。東京・霞が関の環境省では1日午前、雨が降って肌寒い中、スーツや薄手のコートを着て出勤する人に交じり、ポロシャツなどの半袖姿の職員も見られた。同省は気候の地域差などを考慮し、2021年度以降、全国一律の期間設定を取りやめた。職員が