お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が30日深夜、TBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）にエールを送った。矢作が「日村さんのニュースがなかなか衝撃ですよね」と日村の休養に言及。小木も「びっくりしましてね。ラジオも休むって。余程のことじゃないかと思って心配しました