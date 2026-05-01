マヂカルラブリーの村上が１日、Ｘを更新し、この日、妻のいとくとら（いくら）がインスタで男女の双子を出産したことを発表。村上もラジオで出産に触れたが、そのことをまとめたＸで名前を間違えられ「自分まだまだっす」とつぶやいた。いとくとら（いくら）はインスタで男女の双子を出産したと発表。不妊治療などを経て授かり、妊娠期間中も切迫流産の危機などもあったといい、無事に出産してからの報告となった。Ｘでは、