Image: usfl こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。お会計時のもたつきを解消する極小財布「mini」が、素材を新たにしてmachi-yaに登場しました。フタのない独自設計により中身が一目瞭然となる利便性はそのままに、神秘的な白みがかったイタリアンレザーを採用し、使い込むほどに変化を楽しめる、実用性と機能美を備えたアイテムです。包み隠された