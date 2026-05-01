Image: 山善 USB-Cって何でもアリだな！最近扇風機などの家電もUSB-Cで動くモデルが登場していますよね。手持ちのUSB-Cアダプタで電源確保できたり、なんならモバイルバッテリーからでも動かせたりと、ほんと便利な時代になりましたよねぇ。そのUSB-Cの手軽さ、今度は除湿機にまで進出。山善が発表したUSB-C給電方式のコンパクト除湿機「YDC-AU25」です。 除湿機 小型 ペルチェ式 除