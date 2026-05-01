先発のマラーに井上監督「なにが足りないか分かっていると思う」■DeNA 6ー2 中日（30日・バンテリンドーム）中日は4月30日、バンテリンドームで行われたDeNA戦に2-6で敗れた。先発のカイル・マラー投手は6回1/3を投げ、4安打4失点で今季2敗目を喫した。試合後、井上一樹監督は「郷に入れば郷に従え」と日本野球への適応を説き、マラー自身も米国の打者との差を実感した。助っ人左腕が、日本特有の野球と向き合いながら試行錯誤