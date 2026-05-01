幼い頃、大好きだった祖母が教えてくれた「お参りの作法」があります。「神様に願い事をしては駄目よ」というその言葉は、大人になった今でも私の心に深く刻まれています。人生の困難にぶつかった時、自分の足で立ち上がる強さと、日々の感謝を忘れない心を育ててくれた、亡き祖母の心温まるエピソードをご紹介します。 神様には「お願い」ではなく「感謝」を 私がまだ子供だった頃、おばあちゃん子だった私は祖母