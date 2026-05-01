インファンティーノ会長がイランの不参加噂に言及国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、今夏に開催される北中米ワールドカップ（W杯）におけるイラン代表の出場について、改めて予定通り行われるとの見解を示した。英紙「The Guardian」が報じている。イランを巡っては、今年2月に米国とイスラエルによる空爆が行われた影響で、W杯への参加を疑問視する声が上がっていた。バンクーバーで開催されたF