東京都練馬区の「四季の香(かおり)ローズガーデン」で、春のバラが見頃を迎える。大型連休のお出かけスポットとして人気を集めそうだ。 【写真】見頃迎える色とりどりのバラ春の香りが庭園に広がる 5月は一年のうちで最もバラが華やかに、彩り豊かに咲き誇る季節。開園10周年を迎えた同園では、333品種573株のバラが続々開花し、春バラならではの豊潤な香りを楽しめる。今年は気温上昇の影響で例年より早い5月