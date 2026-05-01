記事ポイント岐阜県関市弥生町に屋外型トランクルーム「スペースプラス関弥生町」が2026年4月にオープン1.5畳タイプを月額6,930円（税込）から利用でき、24時間対応・車乗り入れが可能オープンを記念した「賃料6ヶ月半額キャンペーン」を実施中土地活用・セルフストレージ事業を手がけるランドピアが、岐阜県関市弥生町4丁目に屋外型トランクルーム「スペースプラス関弥生町」を2026年4月にオープンしました。全国41都道府県に559