記事ポイント大阪府茨木市の植物テーマパークで、あじさい約60種を中心にした母の日フェアを開催します鉢植えの花や観葉植物など、贈った後も育てながら楽しめる植物ギフトがそろいますカフェやいちご園、ドッグランを併設し、家族で選ぶ時間も楽しめますユニバーサル園芸社が、関西最大級の植物テーマパーク「the Farm UNIVERSAL大阪」で母の日フェアを開催しています。2026年5月10日の母の日に向けて、あじさい約60種やミニバラ