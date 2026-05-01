記事ポイント東大阪市にスイーツ×ブリュレベーカリー専門店が2026年5月17日にリニューアルオープンしますブリュレシュークリームやブリュレクロワッサンに加え、クロワッサン生地のベーグルやタルトが登場しますスイーツ系からお惣菜系まで、併設キッチンで仕上げる出来たて商品をテイクアウトで楽しめますヤムヤムクリエイツが、大阪府東大阪市の本社スイーツ・ラボ店を「BAKED MAGIC ＆ BRULEE BAKERY」としてリニューアルオー