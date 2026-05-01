記事ポイントDATALEがOCVB「おきなわ観光地域カルテ」にPDFサマリー版とAI分析自動化機能を開発します。任意の地域・期間をA3形式のサマリーレポートとして出力し、会議や施策検討に活用できます。AI分析自動化機能はOCVB内部向けで、人流データや天候などを取り込み、解説コラム作成を支援します。沖縄県那覇市のデータ活用支援企業・DATALEが、沖縄観光コンベンションビューローが提供する「おきなわ観光地域カルテ」に新機能を