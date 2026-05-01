記事ポイント鹿児島大学の研究チームが、標準和名「アカネキントキ」と呼ばれてきた魚を新種として記載します。学名は「Priacanthus starnesi」で、W. C. Starnes氏への敬意を込めて命名されます。研究成果は日本魚類学会の英文誌「Ichthyological Research」で2026年4月16日に公開されました。鹿児島大学総合研究博物館と大学院連合農学研究科の研究チームが、西太平洋に生息するキントキダイ科キントキダイ属魚類の新種記載を発