フリーアナウンサー有働由美子（57）が30日、インスタグラムを更新。現在出演中のTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）のオフショットを公開した。有働は「スナックべてらんこちょっと寄ってかない？『時すでにおスシ？！』」とつづり、同ドラマで主演の永作博美と通うスナックの前に立つ姿を公開した。この投稿に「有働さんの演技があまりにも自然で、役柄じゃなくてご本人役を演じているようです」「演技上手