記事ポイント東京都東村山市の近隣型ショッピングセンター「MCUD Retail東村山」が2026年4月30日に竣工しますスーパーマーケット「ベイシア」とドラッグストア「マツモトキヨシ」が2026年5月20日に開業予定です西武新宿線「東村山」駅から徒歩14分の住宅街に、日常利用しやすい商業拠点が誕生します三菱商事都市開発が、東京都東村山市で開発を進めていた近隣型ショッピングセンター「MCUD Retail東村山」を竣工します。食品スーパ