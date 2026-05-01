グラビアアイドルでタレントの橋本梨菜（32）が、30日までにインスタグラムを更新。プール撮影会の様子を公開した。橋本は「今年初のプール撮影会！無事終わりました。雨も降って寒かったけど、橋本組のみんなのおかげでとっても楽しかった〜いつもみんながいるから心強いよ！」とつづり、ひもビキニ姿で胸を揺らす動画を公開した。この投稿に「素敵すぎます」「どんどん可愛くなるね」「水着姿やっぱ最高です」「超カワイイ」