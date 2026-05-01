FANTASTICS八木勇征（28）が30日までにインスタグラムを更新。公開中の映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督）のオフショットを公開した。八木は「映画『SAKAMOTO DAYS』本日公開です」と伝え、神々廻というキャラクターを演じられたこと大変光栄です」と明かし、オフショットを公開した。続けて「原作者の鈴木先生、福田監督、関係者の皆様本当にありがとうございます」と感謝をつづった。そして「熱量が込めに込められた作品は