モデルの永岡怜子（38）が30日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「ご利益がありそうなお写真達」と題し、大自然の中でのグラビアショットを投稿した。「沢、滝、崖。色々なところで撮影してきましたね。。。」と振り返り、光が差し込む森の中の沢で、白い布1枚で曲線美ボディーのシルエットがあらわとなるショットをアップ。「グラビアオタクなので滝や台風の中での撮影を希望しているのは私ですゆくゆくは雪の中、