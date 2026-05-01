7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信となる。（※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新）。配信開始となるきょう、“10日間の夏休み”を企画した、川島如恵留のメンバー愛がうかがえる特別映像「如恵留編」が解禁された。【撮り下ろし写真