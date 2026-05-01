グラビアアイドル藍野りな（25）が4月30日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。藍野は「髪伸びてきた」とつづり、ランジェリー姿であぐらをかく姿を公開した。この投稿に「かわいい」「ショートカットのりなさんも見たいなあ」「可愛いすぎ」などのコメントが寄せられている。