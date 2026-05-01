俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演するHulu独占配信ドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』Season2が、全話配信されている。それに合わせ、主人公・冬木こずえ（篠原）の協力者を演じた沢村玲、大倉空人がコメントを寄せた。【場面写真】最後の決断には反響…正義感あふれる大倉空人今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇の続編。刑務官・こずえが、ジェシー