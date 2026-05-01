グラビアアイドルの水咲優美（29）が30日までに、インスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。水咲は「友達たちとメロとプチ旅行してきた〜〜〜グランピングして、バーベキューして、海行って、わんちゃんokの遊園地でゴーカートして、とっっても充実！！！」と報告。「めろも超楽しそうだった。また行こうね」とつづり、デコルテ際立つワンピース姿で愛犬を抱く姿や、寝起きショットなどを公開した。この投稿に「優