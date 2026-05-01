レースクイーン（レースアンバサダー）の霧島聖子（34）が4月30日、インスタグラムを更新。ハイレグレオタード姿に反響が寄せられている。霧島は「PHARFAITE SHOWCASE4沢山の方に撮影タイム等楽しんでいただき賑やかで嬉しい1日を過ごす事が出来ました！初めてのファッションショーは緊張しちゃいました…！」と報告した。続けて「どうでしたか？大好きなPHARFAITEの衣装を身に纏ってのイベント、本当に楽しかった」と記し