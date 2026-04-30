とちぎテレビ 小山市は３０日、渡良瀬遊水地で国の特別天然記念物のコウノトリのヒナを確認したと発表しました。この場所でヒナが確認されたのは７年連続となります。 親鳥からエサをもらおうと巣から顔を出すコウノトリのヒナたち。 小山市は３０日、渡良瀬遊水地に設置されている人工の巣の塔に定着した国の特別天然記念物のコウノトリ「ひかる」と「レイ」のペアから生まれた３羽のヒナを確認したと発表しました。