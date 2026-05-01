【ニューヨーク、東京共同】日産自動車は1日、米南部ミシシッピ州で計画していた電気自動車（EV）の生産を中止すると明らかにした。トランプ米政権によるEV購入の税制優遇措置の廃止などで、EV需要が減っていることに対応する。同社は米国を日本や中国と並ぶ重点地域としており「引き続き米国を主要市場とし、安定した収益と持続的な成長の基盤として全力で取り組む」としている。米国の部品などのサプライヤー向けに同州キ