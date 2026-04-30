とちぎテレビ 栃木県に自転車用のヘルメット６３０個とステッカーを寄贈したのは栃木県トラック協会です。 栃木県トラック協会では自転車の利用者に命を守ってもらいたいと２００９年から自転車用のヘルメットを寄贈していて２０２２年４月からは栃木県の自転車条例の施行が始まったことに合わせて対象を高校生に限定しています。 寄贈を受けて福田富一知事は栃木県トラック協会に感謝状を贈り「高校生にヘルメッ