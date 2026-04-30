とちぎテレビ 福田富一知事は３０日、定例の記者会見を開き、中東情勢による資材の価格高騰や供給不足などの影響が栃木県内で少しずつ出ていると述べました。 県は３０日、県内の中東情勢の影響について４月２３日に庁内の各部局を集めて行った会議の結果を公表しました。 それによりますと、各市町の指定ごみ袋や焼却炉で燃えやすくする助燃材といった廃棄物関連資材の価格高騰と供給不足が発生しているといいます。