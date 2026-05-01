俳優の吉岡里帆が、1日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに登場。今年、自宅に神棚を設置したことを明かした。【写真】5億円！お札の前で笑顔をみせる吉岡里帆＆今田美桜イベントには、ともにドリームジャンボの新CMに出演する俳優の今田美桜と登場。あいにくの雨の中で行われたが、「日常の小さな幸せ」をテーマにしたCMがお披露目されると、吉岡