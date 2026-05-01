タレントの鈴木奈々（37）が1日までに自身のインスタグラムを更新。実父との2ショットを公開した。「最近60歳になったお父さんと」と書き出した鈴木。「お父さん60歳おめでとう」として、寄り添い仲睦まじい2ショットをアップした。「今まで家族のためにたくさん頑張ってくれてありがとう」とコメント。「めちゃめちゃ感謝してますこれからは体に気をつけて無理しすぎず、好きなことも楽しんでねこれからもずっとずっと