「オリオールズ５−１１アストロズ」（４月３０日、ボルチモア）アストロズのアルバレスが１２号ソロを放ち、ＭＬＢトップのホワイトソックスの村上宗隆、ヤンキースのジャッジに並んだ。５−０の二回無死から、真ん中高めの初球を強振。６試合ぶりの一発は右中間席への４２４フィート（約１２９メートル）の特大弾となった。２０２１年から４年連続３０本塁打以上を記録している左の強打者・アルバレスは、ここまで３２試