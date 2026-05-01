ギタリスト山本恭司（70）が30日、インスタグラムを更新。5時間におよぶライブの打ち上げの模様を報告した。「今夜はようやく1月のVOWWOWライブatガーデンシアターのライブ打ち上げ」と報告。「みんなのスケジュールとか、WOWOWの全曲放映の編集のこともあったので今日になったんだけど」とし、「シャンパンで乾杯、そしてニイミに献杯した後、5時間たっぷりと歌いまくり、語りまくり」とした。「GS大会から始まり、厚見家の『清