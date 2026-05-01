アメリカの警察ヘリコプターっぽい？愛知県警は2026年4月28日、新たに納入されたヘリコプターを公開しました。【おお、カッコいい…】これが、飛行する愛知県警の新ヘリです（映像）公開されたヘリコプターは、4月22日に名古屋飛行場で就航式を行い、愛知県警察の一員となったとのことです。機体はベルヘリコプター製のベル505で、日本でもセコ・インターナショナルや海上保安庁など、多数の機体が導入されています。県警は