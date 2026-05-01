JR西日本の倉坂社長は会見で、新幹線や在来線の運賃について今後5年以内に値上げを検討していく考えを明らかにしました。 JR西日本が30日発表した今年度から5年間の中期経営計画では、過去最大規模となる2兆6200億円を投資する方針を示しました。 そのなかで倉坂昇治社長は、新幹線や在来線について5年以内に運賃の値上げを検討する考えを明らかにしました。 物価高や金利上昇などを理由に挙げ、今後、状況を見ながら運賃改定に