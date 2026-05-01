北上支局長河村武志ＪＲ北上駅から７、８分歩くと、瀟（しょう）洒（しゃ）な外観の「風土」が見えてくる。地元の名士に長く愛されてきただけあり、店内は柔らかな照明に彩られて魅力的な雰囲気だ。肥沃な大地のエキスいただく人気の「北上コロッケ定食」（１３００円）を注文。北上コロッケは「北上に名物料理を」と地元の調理師会青年部が約２０年前に考案したものだ。地元産の二子さといもを使った粘り気が特徴で、現在は