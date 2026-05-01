5月1日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 昼頃までは急な雷雨に注意 今朝は思ったよりも早く晴れてきました。ただ、午前中はまだ少し不安定な天気で、局地的な雷雨には注意が必要です。昨日雨を降らせた低気圧は東の方に離れていますが、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んできたことで、大気の状況が不安定となっています。急に雨雲が発生することがありますので