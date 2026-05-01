茨城県の警察署から窃盗事件の押収品の高級車1台を盗んだとして、50歳の男が逮捕されました。警察によりますと、伊藤猛志容疑者はことし2月、水戸警察署の駐車場に侵入し、およそ300万円相当の高級車1台を盗んだ疑いがもたれています。この車は水戸市の会社の敷地内から何者かに盗まれた後、ナンバープレートが付け替えられた状態で見つかり、警察が押収して証拠品として保管していました。調べに対し、「私がしたことに間違いない