ロックバンドASH DA HEROのボーカルASH（アッシュ）が1日までにXを更新。政府が目指す「新しい戦い方」に反対を表明した。政府は27日、安保3文書改定に関する有識者会議の会合を開き、高市首相は「一層厳しさを増す安全保障環境の中で、一刻の猶予もなく、我が国の抑止力と対処力を強化する必要があります。ロシアのウクライナ侵略や中東情勢を教訓に、新しい戦い方への対応や長期戦への備えを進めなければなりません」と話した。A