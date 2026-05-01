徳永英明（65）の息子で歌手・俳優のレイニ（27）が30日までにインスタグラムを更新。父・徳永英明もカバーした曲を弾き語りする様子を動画で公開した。レイニは「少しだけ痩せました、ついでに髪も暗くなりました」とつづり、青いギターを弾きながら、松田聖子の「赤いスイートピー」を歌う姿様子を公開した。この投稿に「泣けるくらい優しい歌声ですね」「黒髪もカッコイイ」「歌声にうっとり」「優しい声、大好きです！」「顎の