【連載】人生を変えた「恩師」を語るFrom佐藤勇人toイビチャ・オシム（前編）日本サッカー界に多大な貢献を果たしたイビチャ・オシム氏が逝去したのは、2022年5月1日だった。あれから4年が経った今なお、その影響を受けるサッカー関係者は少なくない。オシム監督が率いた当時のジェフユナイテッド市原・千葉で主力を務めた元日本代表MF佐藤勇人氏も、そのひとりだ。現在は千葉のクラブユナイテッドオフィサーを務める傍ら、『J