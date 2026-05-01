2026年4月から、自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されした。これにより、「原則として車道を通行する」というルールが改めて注目されています。違反した場合には6000円程度の反則金が科される可能性もあるため、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 しかし実際には、すべてのケースで歩道走行が禁止されているわけではありません。条件によっては歩道を走行できる例外も認められています。本記事